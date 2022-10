GRAAFIK ⟩ Luminor selgitab, kuidas nõrk euro tanklates meie raha röövib

«Nafta hinnad on üldiselt dollarites, kuid kütusehinnad Eesti tanklates on eurodes. Viimase aasta jooksul on euro vahetuskurss dollari suhtes märkimisväärselt langenud ning sel on oluline roll kütusehinna kujunemisel. On olnud olukordi, kus nafta hind dollarites langeb, kuid kütusehinnad meie tanklates jäävad muutumatuks, sest samal ajal on nõrgenenud ka euro,» selgitas Uusküla Luminori pressiteates.

Uusküla tõi olukorra näitlikustamiseks välja, et euro vahetuskurss on praegu palju odavam kui 2008. aastal, mil naftahinnad saavutasid dollarites oma tipu. 2008. aasta 4. juulil tõusis naftahind 146 dollarini barrelist. Euro vahetuskurss dollari suhtes oli 1,57 ja nafta hind 92 eurot barreli kohta.

Mullu oktoobris oli nafta hind 85 dollarit, mis tähendas 73-eurost hinda barreli kohta. Veel mõni päev tagasi oli naftabarreli hind dollarites 93, kuid eurodes juba 96. Kui aastataguse ajaga võrreldes on nafta dollarites 10 protsenti kallim, siis eurodes on see lausa 32 protsenti kallim,» märkis peaökonomist.

Uusküla sõnul olid sel kevadel kogetud nafta hinnad euro vahetuskursi tõttu euroala jaoks kõrgemad kui kunagi varem, kuid dollarites pole nafta hind eelnevale tipule järele jõudnud. «Nafta hinda mõjutab praegu tugevalt nii geopoliitiline olukord ja naftakartelli poliitika, kuid ka ebakindlus tulevase nõudluse osas, mis sõltub maailmamajanduse väljavaatest,» ütles Uusküla.

Ökonomisti selgitusel on euro nõrkus tingitud praegu suuresti USA keskpanga kõrgemast rahapoliitika intressimäärast. Euroala ja USA intressimäärade erinevus on praegu 2 protsenti, olles USA-s 3,25 ja euroalal vaid 1,25 protsenti. «See tähendab, et raha liigub suuremat tulu oodates eurost dollarisse, suurendades nii dollari nõudlust. Mõlemad keskpangad on rahapoliitikat ka edaspidi karmistamas, kuid intressimäära erinevus on lähiajal pigem püsiv ning see on hoidmas dollari vahetuskurssi kallina ka edaspidi,» rääkis ta.