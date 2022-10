Rongisõitjate arv Tallinna-Tartu liinil kasvab peadpööritavas tempos

Enim on sõitjaid Tallinna-Turba (897 000), Tallinna-Paldiski (873 000) ja Tallinna-Tartu (886 000) liinil. Kõige kiirem kasv on Tallinna-Tartu (+42%), Tallinna-Narva (+30%) ja Tallinna-Viljandi (+23%) liinil, teatas Elron.

«Rongiga liiklemine on üha populaarsem ning on näha, et eriti armastavad reisijad kiireid ekspressühendusi – just nendel liinidel on sõitude arv kõige enam kasvanud,» kommenteeris Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.