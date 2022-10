Hollandi gaasibörsil on futuuride hinnad augustiga võrreldes kukkunud juba ligi kolm korda, 125 euroni megavatt-tunni eest, kuid Eestis suurt hinnalangust veel ei paista. Samas on mõned suuremad gaasimüüjad juba lubanud, et hiljemalt detsembris võib kodutarbijaid hinnalangusega rõõmustada ja valida saab ka fikseeritud hinnaga pakette.