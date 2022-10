ELi liidrid püüavad leida ühist keelt energiahindade ohjeldamiseks

Bloki 27 liikmesriiki on juba kuid vaielnud meetmete üle, millega tarbijate energiaarveid vähendada. Riigid, nagu Itaalia, nõuavad kiire ja ambitsioonika hinnalae kehtestamist, samas kui sellele on vastu bloki suurim majandus Saksamaa.

Poliitiline surve tegutseda on tohutu, kuivõrd elukalliduse kriis on viinud streikide ja protestini kogu Euroopas, eriti aga Prantsusmaal ja Belgias, ning ettevõtted pelgavad, et kõrged arved võivad nad pankrotti viia.

Kui tippkohtumine ei anna tulemuseks selget poliitilist signaali, et me kõrget gaasihinda välja ei kannata, on see Euroopa jaoks läbikukkumine, ütles esmaspäeval Belgia peaminister Alexander De Croo.