EL-i liidrid püüavad leida ühist keelt energiahindade ohjeldamiseks

Bloki 27 liikmesriiki on juba kuid vaielnud meetmete üle, millega tarbijate energiaarveid vähendada. Riigid nagu Itaalia nõuavad kiire ja ambitsioonika hinnalae kehtestamist, samas kui sellele on vastu bloki suurim majandus Saksamaa.

Poliitiline surve tegutseda on tohutu, kuivõrd elukalliduse kriis on viinud streikide ja protestini üle Euroopa, eriti aga Prantsusmaal ja Belgias, ning ettevõtted pelgavad, et kõrged arved võivad nad pankrotti viia.

Kui tippkohtumine ei anna tulemuseks «selget poliitilist signaali, et me kõrget gaasihinda välja ei kannata», on see «Euroopa jaoks läbikukkumine», ütles esmaspäeval Belgia peaminister Alexander De Croo.

Euroopa Komisjon on püüdnud sobitada kompromissi ettepanekutega, mis lootuste kohaselt aitaks eurooplastel talvel kütte eest maksta.

Hinnalae pooldajad on nimetanud ettepanekuid kasinaks, ehkki vastasleer eesotsas Saksamaa, Taani ja Hollandiga, ütleb, et lagi soodustaks tarbimist ja seaks seeläbi ohtu gaasivarud.

Kokkuleppeni jõudmist on raskendanud Prantsusmaa ja Saksamaa vahele tekkinud lõhe, mis tuli ilmsiks kolmapäeval, kui erimeelsuste tõttu lükati edasi valitsuste ühisistung.

Läbimurdeid EL-i tasandil on keeruline saavutada, kui bloki kaks suurimat liiget pole ühel nõul, mistõttu plaanivad Prantsuse president Emmanuel Macron ja Saksa kantsler Olaf Scholz tippkohtumise eel eraldi kõnelusi pidada.

«Tehtud on palju edusamme, kuid mitte põhimõttelist läbimurret,» ütles läbirääkimistega kursis EL-i diplomaat.