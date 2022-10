Pettunud tarbija: kes hüvitab ilma nõusolekuta universaalteenuse kahju?

«Seadusega on tõesti pandud elektrimüüjale kohustus pakkuda kliendile universaalteenuse lepingut ja sõlmida see vaikimisi, kui kliendile müüdud elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind,» ütles õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht Janar Filippov. «Samuti on seaduses selgelt sätestatud, et tarbijal on õigus keelduda universaalteenuse lepingu sõlmimisest, andes sellest elektrimüüjale teada vähemalt kaks päeva enne universaalteenuse lepingu jõustumist. Seega on tarbija tahe endiselt oluline ja tähendusega.»