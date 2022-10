Mis juhtus? Eesti elektritarbimine kukkus järsult

Täna pidas Elektrilevi juht Mihkel Härm ettekande elektri suurtarbijate ees, milles mainis, et tänavu septembris on elektritarbimine tervelt 10% vähenenud. Selle numbri sai ta, kui võttis võrdluseks ette tänavuse septembrikuu tarbimise ja ajaloolised septembrikuu tarbimisandmed.

Saalist tulnud küsimuse peale, et kas selle taga võib olla inimeste enda elektritootmise kasv - tänavu on jõudnud päikeseelektri tootmine enam kui 400 MW-le - vastas Härm eitavalt. Ta märkis,et see mõjutab ikkagi liialt vähe.