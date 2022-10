Järvan: universaalteenuse sihtrühma tuleb laiendada

«Eesti ettevõtted on kasvanud elektrihindade tõttu pidanud tegema lisapingutusi, et püsida konkurentsivõimelised ning keerulistes oludes hakkama saada. Hea meel on, et elektrimüüjad saavad juba novembri algusest hakata pakkuma universaalteenust ka mikro- ja väikeettevõtetele. Lisaks viin lähiajal valitsusse ettepaneku laiendada sihtrühma kohalikele omavalitsustele,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.