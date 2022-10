Remont Olkiluoto tuumajaamas kestab nädalaid

Olkiluoto kolmanda reaktori rike on tingitud turbiinide veepumpade kahjustustest, mis tuvastati teisipäeva õhtul hooldustööde käigus.

Firma uue prognoosi kohaselt peaks reaktor täisvõimusel elektritootmist alustama 27. detsembril. Varem eeldas TVO, et regulaarne tootmine algab detsembri keskel.

Olkiluoto 3 reaktorist loodetakse suurt abi talvel tekkida võiva elektripuuduse korral. Soome võrguoperaator Fingrid on hoiatanud, et ilma reaktori plaanipärase tööta võivad talvel riiki tabada elektrivarustuse häired.

Olkiluoto kolmandat reaktorit on ehitatud alates 2005. aastast. Algselt pidi see tööle hakkama aastal 2009, kuid tehnilised probleemid on põhjustanud palju hilinemisi. Testtootmine algas lõpuks käesoleval aastal.