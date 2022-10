Rakvere ja Talleggi omanik hoiatab: kui riik ei toeta, võib Eesti liha lettidelt kaduda

Mustoneni sõnul on kõrged energiahinnad BAltimaades ettevõtte tegevust väga palju mõjutanud. Kiiresti kasvanud elektri- ja gaasikulude tõttu on firma sunnitud toodete hindu tõstma. Hinnatõus on juba toimunud, kuid eeldavasti oktoobri lõpus jõuab tarbijateni täiendav hinnatõus. Kanaliha hinnatõus on 15-20%, sealiha hinnad tõusevad 20% ning valmistoidud kallinevad vähemalt 10%.