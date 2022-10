Lihatööstur hoiatab: kui riik ei toeta, võib Eesti liha lettidelt kaduda

Mustoneni sõnul on kõrged energiahinnad Baltimaades ettevõtte tegevust väga mõjutanud. Kiiresti kasvanud elektri- ja gaasikulude tõttu on firma sunnitud toodete hindu tõstma. Kuigi tooted on juba kallinenud, siis ähvardab oktoobri lõpus tarbijaid veel üks hinnatõus. Kanaliha hind on kerkinud 15–20 protsenti, sealihal 20 ning valmistoitudel vähemalt 10 protsenti.

Lisaks energiahindadele on üles kruvinud ka pakendi materjalide ja loomade sööda hind. «Tooraine hind on kahe aasta jooksul palju kallinenud. See on pikaajaline protsess. Alguses muutsime tootmist efektiivsemaks, et vältida suuremat hinnatõusu tarbijatele, kuid viimase poole aasta jooksul on kõik variandid ära kasutatud,» tõdes Mustonen.