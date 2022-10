Bideni sõnul peaks USA kodumaist naftatootmist suurendama

«Energiakriis tähendab, et ameeriklased peavad vastutustundlikult suurendama USA naftatootmist», ütles Biden Valges Majas.

Biden peaks kolmapäeval ühtlasi teatama, et suunab veel 15 miljonit barrelit naftat strateegilistest varudest turule.

USA kõrge riigiametnik lisas, et Biden annab oma kõnes teada, et tema «administratsioon on valmis korraldama märkimisväärseid täiendavaid müüke sel talvel, kui selleks peaks olema vajadus Venemaa või teiste tegevuste tõttu, mis häirivad ülemaailmseid turge».