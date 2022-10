Holland lahkub kliimamurede tõttu 52 riigi fossiilkütuste leppest

RWE-le kuuluv söeküttel töötav elektrijaam Lääne-Saksamaal. Hoolimata sellest, et ettevõte on oma söest loobumist Saksamaal 2030. aastaks ettepoole lükanud, kaebab ettevõte Hollandi valitsuse kohtusse, kuna nad on sealseid plaane piiranud.

Foto: INA FASSBENDER