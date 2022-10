Biden laseb reservist turule 15 miljonit barrelit naftat

Biden jätab avatuks ka võimaluse, et talvel lastakse hindade langetamiseks turule veel naftat, kuid ametnikud ei öelnud, kui suures mahus on president valmis seda tegema. Samuti ei täpsustatud, kui palju tahetakse siseriiklikku tootmist reservi uuesti täitmiseks suurendada.

Biden annab pöördumises teada, et USA valitsus hakkab strateegilist reservi taas täitma, kui hinnad on langenud 67-72 dollarini barreli kohta või madalamale. Ametnike sõnul peaks avaldus tagama siseriikliku tootmise suurenemise, kuna tagab baasnõudluse.

OPEC+ otsus vähendada tootmist kahe miljoni barreli võrra päevas, mis on kaks protsenti üleilmsest pakkumisest, on viinud Washingtonis süüdistusteni, et Saudi Araabia on valinud Vene president Vladimir Putini poole.