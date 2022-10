A. Le Coqi omanik Olvi ennustab õlle jätkuvat kallinemist

Olvi ärikasum langes kolmandas kvartalis 18,6 protsenti, 14,6 miljoni euroni. Samas kasvas Soomes ja Läänemere piirkonnas joogitootja müük selle aasta kolmandas kvartalis 17,6 protsenti ja käive 26 protsenti. Kui varem ennustas Olvi, et ärikasum jääb eelmise aasta heale tasemele, siis eile anti kasumihoiatus ja nenditi, et ettevõte ei ole suutnud oma kulude kasvu täielikult müügihindadesse üle kanda.

Kõige keerulisem on olukord eelkõige Soome ja Taani turgudel. Näiteks Soomes kukkus ärikasum koguni 30 protsenti. Samas Baltikumis olevat aga hinnastamine paindlikum ja tänu sellele on tootmishindade kasv juba lettidele jõudnud.

Ettevõttes kasutatud tooraine ja pakkematerjalid on kallinenud, lisaks on kõvasti tõusnud energia- ja logistikahinnad ning kulude kasv peaks lähiajal jätkuma, prognoosis Olvi.

Olvi hinnangul püsib kasumlikkuse taseme hoidmine keerulisena, sest kulud on kiiresti ja jõudsalt kasvanud. Ettevõtte teatel on aasta kolmandas kvartalis olnud väljakutseid ka mitmete toorainete ja pakkematerjalide saadavuse osas. «Ukraina sõda on oluliselt tõstnud näiteks linnaste, suhkru, klaas- ja plastpudelite, purkide ja süsihappegaasi hindu ning vähendanud nende kättesaadavust. Kütuse kallinenud hind on omakorda mõjutanud logistikakulusid,» seisis aruandes.