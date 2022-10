Uuring: idufirmade mõju Eesti majandusele võib aastaks 2030 viiekordseks kasvada

Alustavatel idufirmadel tuleb talentide püüdmiseks maksta 42 protsenti rohkem

Samas märgib 65 protsenti idufirmade esindajatest, et ambitsioonikate ja sobilike inimeste leidmine ja nende värbamine on keeruline. Enamik idufirmasektori töötajaid tunnistas, et eelistavad karjäärivalikul pigem suuri ettevõtteid või küpses faasis idufirmasid.

Potentsiaalsed iduettevõtte töötajad Eestis vastasid, et on valmis äsjaloodud idufirmaga liituma juhul, kui nad saavad keskmisest 42 protsenti kõrgemat palka. Kõrgele palgaootusele viitas 51 protsenti vastanutest, mis teeb sellest peamise põhjuse, miks alustavatesse ettevõtetesse on raske uusi töötajaid palgata.

Asutajate Seltsi presidendi ja Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepa sõnul saab talendipuudust kõige kiiremini lahendada avatud avatud ja motiveeriva talendipoliitikaga. «Meil on vaja maailma tippe, kes oma parimate teadmiste pealt kasvatavad Eesti idulugusid, sest idusektori ressurss on aju. Välistalent tuleb aga ainult sellesse keskkonda, mis on neile avatud ja atraktiivne, kus on piisavalt väljakutseid, mida Eesti idud on ka võimsalt pakkunud. Lisaks motiveerib talente võimalus saada aktsiaoptsioonide kaudu osa ettevõtte eduloost,» ütles ta. Tema sõnul on optsioonide pakkumise kõrval oluline ka sellest potentsiaalsetele töötajatele rääkida juba tööintervjuude ajal. «Nagu ka uuring kinnitab: mida teadlikumad on inimesed optsioonidest, seda tõenäolisemalt motiveerib see neid startupi tööle minema,» rääkis Ruusalepp, kelle idufirma on töötajate motiveerimiseks broneerinud 13% osalusest.