USA mõttekoda valis Eesti maksusüsteemi taas kõige konkurentsivõimelisemaks

«Eesti eesmärgiks on olnud oma maksusüsteemi võimalikult lihtsa ja ühetaolisena hoidmine, et maksureeglid oleksid kõikidele arusaadavad. Muudatused peavad olema selgelt vajaduspõhiseid ja arvestama senise süsteemiga,» ütles ministeeriumi maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi.

Mõttekoda tunnustab ka Läti maksusüsteemi, kus on meiega samasugune ettevõtete tulumaksusüsteem ja suhteliselt efektiivne töömaksude süsteem.

Nõrkusena toob mõttekoda välja, et Eestil on maksulepingud vaid 61 riigiga, samas kui OEDC riikide keskmine on 74.