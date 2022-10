Kellelt võetakse kõigepealt elekter välja? Riigil on kriisiplaan

«Kui peaks tekkima vajadus elektritarbimist piirata, siis selleks on kokku lepitud tarbijagrupid prioriteetsuse alusel. Siinkohal on tähtsamad näiteks haiglad, hooldekodud, elutähtsate teenuste osutajad. Ka teised tarbijad on gruppidesse jagatud. Kui elektritarbimist peab piirama, siis jälgitakse nii tarbijate prioriteetsust kui ka seda, et keegi liiga pikaks ajaks elektrita ei jääks ehk väljalülitamised toimuksid ajutistena ja roteeruvalt. Väljalülitamine toimuks põhivõrgu ettevõtja Eleringi korraldusel jaotusvõrguettevõtja poolt,» kirjeldas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Laube süsteemi.