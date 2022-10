Hüppeliselt kerkinud leiva- ja lihahinnad viisid Briti inflatsiooni taas 40 aasta kõrgeimale tasemele

Inglise keskpank teatas, et inflatsioon võib sel aastal jõuda 11 protsendini. ONSi majandusstatistika direktor Darren Morgan ütles, et pärast eelmise kuu väikest langust tõusis inflatsioon tagasi oma kõrgeimale tasemele, mis saavutati varem korraks ka sel suvel juulis.

Samas on viimastel nädalatel hüpoteeklaenude hinnad saavutanud viimase 14 aasta kõrgeima taseme. Eksperdid usuvad, et viimased inflatsiooninäitajad avaldavad Inglise keskpangale täiendavat survet intressimäärade tõstmiseks oma järgmisel koosolekul novembris.

Intressimäärade tõstmisega soovib pank julgustada inimesi rohkem säästma ja vähem kulutama, lootuses, et see peatab hindade edasise tõusu. Alates mullu detsembrist on intressimäärasid tõstetud juba seitse korda. Kuna kõrgemad intressimäärad suurendavad aga ka koduomanike ja ettevõtete laenukulusid, siis eksperdid hoiatavad, et majanduskasv võib pidurduda.