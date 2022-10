Elisa kolmanda kvartali käive kasvas ligi kümnendiku võrra

Mobiilside kliendisegmendis võideti samal ajal juurde 26 500 klienti ning lisaks sellele saavutas ettevõte kasutajate arvu kasvu kaabeltelevisiooni ja -interneti segmentides. Mobiilsideteenuste liitumisi oli Elisal kvartali lõpuks kokku rekordilised 710 000, TV-teenuste liideseid 189 000 ja kaabelinterneti kasutajaid 107 000, teatas ettevõte.

Jõuliselt jätkas Elisa ka 5G võrgu laiendamisega, praeguseks on jõutud juba 12 maakonda üle Eesti. Elisa uue põlvkonna mobiilsidevõrk katab ligi 19 protsenti Eesti rahvastikust ja on kättesaadav enam kui 130 piirkonnas üle Eesti. Elisa Eesti juht Andrus Hiiepuu märkis, et võrku on võimaldanud hoogsalt edasi arendada kevadel kätte võidetud esimene 5G litsents.

Elisa ärikliendiüksuse juht Artur Praun märkis, et Elisa on järjest suurendamas ka oma IT-teenuste portfelli. Elisa on äriklientidele IT-teenuseid pakkuvaks ettevõtteks 2017. aastast, mil omandas Santa Monica Networksi. Sellega loodi Elisas IT-infrastruktuuri kompetents koos riistvaraliste erilahendustega, mida omakorda täiendas Network Operations Center teenus suurklientidele.

Prauni sõnul on Elisa müüdud riistvara tänaseks esindatud juba kõikides Eesti suurimates IT majades. «Kui seni keskendusime peamiselt klientide rätseplahendustele, lisanduvad nende kõrvale uue suunana standardiseeritumad kuumaksulised IT teenusäri lahendused ja see omakorda avab võimalused jõuda rohkemate klientideni,» tõi ta välja.