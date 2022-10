Soome Olkiluoto tuumaelektrijaama uues kolmandas reaktoris leiti kahjustusi

Kahjustused leiti seoses hooldustöödega teisipäeva hilisõhtul. TVO teatel need ohutusohtu ei põhjusta ja reaktoris endas pole probleeme leitud.

Teollisuuden Voima kommunikatsioonidirektori Johanna Aho sõnul mõjutavad leitud kahjustused tõenäoliselt seda, millal reaktor täies mahus kasutusele võetakse. « Seoses toitepumpade hooldus- ja remonditöödega on täheldatud kahjustusi toiteveepumpade sisemistes osades,» ütles Aho. «Ilmselt lähipäevil saame rohkem infot, kuid esialgse hinnangu järgi on tõenäoline, et avastatud probleemil mingisugune mõju on.»