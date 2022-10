Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut: gaasi varustuskindlus on tagatud

Majandus- ja taristuminister nentis, et kuna Soome valitsus otsustas kevadel LNG-terminali rentida, oli sestpeale väga keeruline juhtohje haarata. Samas viitas ta, et oluline polegi Eesti jaoks niivõrd laev ise kui varustuskindluse tagamine. «Praegu tõesti saab öelda, et Eesti varustuskindlus on tagatud, kombineerides Läti hoidlat, Klaipėda terminali ja Soome ujuvterminali. Selle pärast ei pea muretsema,» kinnitas ta.