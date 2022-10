Kõrgete elektrihindade kiiluvees on elektritootmisele hakanud mõtlema tuhanded Eesti inimesed ja ettevõtted. Tegelikult lausa kümned tuhanded, sest ainuüksi viimase kolme kuu jooksul sai Elektrilevi üle 5000 uue tootmissuunalise liitumistaotluse. Huviliste ind on aga kiire lahtuma, kui selgub, et võrgus pole piisavalt läbilaskevõimsust ning liitumise hinnapakkumine küündib miljonitesse eurodesse.