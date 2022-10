Euroopa Komisjon esitas energia hinnatõusu ohjeldamise ettepanekud

Gaasipliit. Pilt on illustreeriv.

Euroopa Komisjon esitas teisipäeval ettepaneku võtta vastu uued erakorralised meetmed kõrgete energiahindade ohjeldamiseks, kuid eelnõu viitab sellele, et need ei sisalda gaasihinna kohest piiramist, kuna ELi riigid on selle idee suhtes endiselt eriarvamusel.