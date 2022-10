Katar avas jalgpalli MM-i eel oma esimese päikeseelektrijaama

Päikesepaneelidepark pealinnast Dohast läände jäävas Al-Kharsaah's on Lähis-Ida regiooni üks suuremaid, ütles emiraadi energiaminister ja QatarEnergy president Saad Sherida al-Kaabi.

Jaama hakati ehitama 2016. aastal koostöös Prantsusmaa TotalEnergies ja Jaapani Marubeniga ning on osa laiemast kavast, millega maailma üks suuremaid veeldatud gaasi tootjaid Katar püüab investeerida päikeseenergiasse.

Alates juunist on jaam olnud töös ning selle võimekus on 800 megavatti ja seda on kavas lähiaastatel ka suurendada, ütles Kaabi pressikonverentsil.