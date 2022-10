AÜE väitel ei ole OPEC+ naftatootmise kärpeotsustes midagi poliitilist

Saudi Araabia juhitav 13-liikmeline ühendus ja selle 10 liitlast, mille eesotsas troonib Venemaa, on välja vihastanud Washingtoni oma otsusega vähendada naftatootmist kahe miljoni barreli võrra alates novembrist.

Otsusele reageeris kiiresti USA presidendi Joe Bideni administratsioon, mis oli lootnud madalamaid hindu enne novembrikuiseid vahevalimisi. Samuti laekus kriitikat Ar-Riyadi suunal, et saudid annavad Moskvale majanduslikku tuge, mis aitab Kremlil rahastada oma okupatsiooniväe sõjategevust Ukrainas.

Saudi Araabia on juba öelnud, et 5. oktoobri otsus võeti OPEC+ riikide seas vastu «puhtalt majanduslikel kaalutlustel» ning nimetanud alusetuiks süüdistusi poliitilisest motiveeritusest Washingtoni vastu.

AÜE energiaminister Suhail al-Mazrouei ütles teisipäeval, et OPEC+ otsus oli «hea» ning et see võimaldas «tuua hindu tagasi ja stabiliseerida neid tasemel, mis oli lähedal 2021. aasta oktoobri omadele».

«Tahaksin korrata, et üheski otsuses, mida me võtame vastu OPEC-i siseselt, ei ole midagi poliitilist,» ütles ta ajakirjanikele Abu Dhabist, mis on maailma üks suuremaid naftaeksportijaid.

Iga OPEC+ liige võtab arvesse oma riigi ja kogu tööstusharu huve, mis tugineb tasakaalule pakkumisele ja nõudmisele.