Sõnajalad soovivad juba sõlmitud lepingutele fantoomliitumiste erandit

Eelnõus kavandatud regulatsioon fantoomliitumistele ei saa Sõnajalgade vaates kohalduda tuuleparkidele, mille rajamiseks on sõlmitud liitumislepingud ning liitumised välja ehitatud, kuid tuulepargi rajamine viibib arendajast mittesõltuvatel põhjustel. «Vastasel juhul on kavandatav regulatsioon vastuolus põhiseadusest tuleneva õiguskindluse põhimõttega ning kogu riigi ettevõtluskeskkonna usaldusväärsus saaks seeläbi tugeva negatiivse tagasilöögi,» leiavad nad kirjas.

Seega tegi Eleon ettepanekud välistada fantoomliitumiste regulatsioonist liitumislepingud, mis on sõlmitud enne regulatsiooni kehtestamist, või juhul, kui leitakse põhiseaduslikud argumendid regulatsiooni tagasiulatuvaks kehtestamiseks, seda ajaliselt piirata nõnda, et see ei mõjutaks liitumislepinguid, mis on sõlmitud enne 2015. aasta juulit, kui jõustusid riigikaitselised piirangud tuuleparkide rajamisele.