Tuntud ärimeestel sai Elon Muski Ukraina kommentaaridest kõrini: müün oma Tesla maha

Miljardär Elon Muski Ukrainat puudutavad kommentaarid on mitmed tuntud soomlased vihale ajanud. Elon Musk tuli eelmisel nädalal välja terve rea ettepanekutega, mis võiksid Venemaa agressioonisõja lõpetada. Muski nägemusel võiks Venemaa poolt okupeeritud aladel korraldada ÜRO valve all rahvahääletuse, kus inimesed saaksid otsustada, kas nad tahavad, et nende alad kuuluksid Venemaa või Ukraina koosseisu. Lisaks pakkus Musk, et Krimm jääks Venemaa kontrolli alla ning Ukraina peaks lubama, et ei soovi kunagi NATO liikmeks saada.

Nagu Soome ajaleht kirjutab, on need väljaütlemised saanud maailmas mitmel pool imetluse osaliseks. Aga sama palju ka kriitikat ning paljud tuntud poliitikud on soovitanud Muskil geopoliitilistel teemadel mitte sõna võtta. Kuid ta asja eriti ei jaga. Üks sellistest poliitikutest on Soome endine peaminister Alexander Stubb.

Muski on kritiseerinud ka Soome ärimehed. Nii lausus Marimekko juht Mika Ihamuotila, et on Muski avalduses pettunud. «Müün oma Tesla maha,» kinnitas ta. Sama lubas Twitteris teha ka turundusteemalisi koolitusi ja loenguid korraldava Soome ettevõtte Trainers' House asutaja Jari Sarasvuo.