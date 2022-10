Sillamäe kaalub reisiliikluse taastamist Soome suunal

Hankedokumentides märgitakse, et kuigi laevaliiklus Soome lahel on tihe, on see põhja-lõuna suunal piirdunud Tallinna–Helsingi laevaliiniga, ent ka Sillamäe linna mereäärne asukoht on hanke korraldajate vaates soodne nii kaubasadama tegevuseks kui ka reisiliikluse korraldamiseks Sillamäe ja Soome vahel.

Sillamäe Sadam on Eesti ja Euroopa kõige idapoolsem sadam, millel on muu hulgas kiire ühendus Tallinna–Peterburi üleeuroopalise transpordivõrgu TEN-T maanteega. Praegu puudub aga võimalus pakkuda reisijate ja veokite laevaliiklust Ida-Eesti ja Ida-Soome vahel. Laevaliikluse taastamisel avaneks ka uued reisijate ja kaupade marsruudid Põhja-Soomest kuni Poola ja Saksamaani, lisaks elavdaks see Ida-Eesti transpordikoridori läbi Jõhvi, Tartu ja Valga maantee.

Reisiliiklus oleks linnavalitsuse vaates ka oluline samm Sillamäe linna merele avamiseks ja linna turismipotentsiaali arendamiseks.

Reisiliikluse taastamiseks on aga vaja sisendeid ja majanduslikke arvestusi reisiliikluse käivitamiseks, võimalike laevafirmade ja investeeringute leidmiseks. Kõik olemasolevad uuringud on tehtud enam kui kümme aastat tagasi ning ei vasta uuele situatsioonile. Nüüd välja kuulutatud analüüsi eesmärk on näidata reisiliikluse tasuvust, liikluse taaskäivitamise kulu ja investeeringute mahtu, võimalike marsruute ja laeva valikut, ning vajalike avaliku sektori tegevustoetuse summat ja perioodi.