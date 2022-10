Keskmine elukindlustussumma on tänavu kasvanud

Keskmine Swedbanki elukindlustuse võtja on 34-aastane Tallinnas elav mees, kes räägib igapäevaselt eesti keeles ja maksab iga kuu elukindlustuse eest keskmiselt 13 eurot, teatas pank. Samas keskmine elukindlustuslepingu sõlminud naine on ligi 35-aastane, keskmine kindlustussumma on 34 880 eurot ja keskmine kuumakse ligi 12 eurot.

Elukindlustuse sõlmimine on võimalik alates 18 aastaseks saamisest kuni 69. eluaastani. Kõige pikaajalisem elukindlustuse klient on olnud Swedbankiga tervelt 20 aastat. Väikseim summa, millele elu on kindlustatud, on 1917 eurot, kõige suurem aga miljon eurot. Keskmiselt on klient kindlustanud oma 2,18 aasta sissetulekud.