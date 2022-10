Austraalia kasiinole mõisteti rahapesu eest rekordtrahv

Ühendkuningriigi uudisteportaal BBC News kirjutab, et kasiino tegevusluba on ajutiselt peatatud. Litsentsi ei võetud täielikult ära, kuna see oleks Austraalia võimude sõnul põhjustanud tuhandete töökohtade koondamise. Kasiinoettevõtte tegevjuht Matt Bekier astus skandaali tõttu ametist tagasi.

Trahvi määras Austraalia New South Walesi (NSW) osariigi sõltumatu kasiinokomisjon. See on maksimumtrahv, mida on võimalik kasiinole määrata. «Asutuse ülbus on olnud hämmastav,» kommenteeris kasiinokomisjoni juht Philip Crawford. Ta lisas, et ettevõttes on vaja muuta ärikultuuri, kuid usub, et firma saab sellega hakkama.