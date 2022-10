Maksuküür kärbib juba enam kui poolte palgasaajate sissetulekuid

2007. aastal maailma parimaks rahandusministriks valitud Aivar Sõerdi (Reformierakond) arvates on praegune maksuvaba tulu rehkendamise süsteem nurjunud eksperiment.

Alates 2018. aastast kehtivasse maksusüsteemi on sisse kirjutatud niinimetatud maksuküür, mis on kiire inflatsiooni ja palgatõusu spiraali tõttu selgelt ajast ja arust. Maksuküür tähendab, et alates 1200-eurosest tulust kuus hakkab maksuvaba tulu määr vähenema ning jõuab 2100 euro juures nulli.