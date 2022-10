Eesti Energia lajatab universaalteenuselt börsipaketile tahtjatele kahekordse marginaali

Mart Raudsaar sai nädalavahetusel Eesti Energiast kirja, kus teda tänati Eesti Energiaga universaalteenuse lepingu sõlmimise eest. Selline sõnastus ajas Raudsaarel harja punaseks, sest tema ei ole mingit lepingut sõlminud. Vastupidi, Eesti Energia viis ta ise automaatselt universaalteenusele üle.

«Mina ei ole sõlminud universaalteenuse elektrilepingut Eesti Energiaga, see on sõlmitud minu eest ja minu teadmata,» kirjutas Raudsaar oma Facebooki lehel.

Universaalteenuse lepingust on võimalik taganeda 29. oktoobrini ja seda teenustasuta.

«Kui taganesin lepingust, siis informeeris e-keskkond mind asjaolust, et jään elektrit tarbima üldteenuse alusel. Seega pean tegema veel täiendava liigutuse, et jõuda tagasi oma algupärase paketini. Seega head kliendid, olge tähelepanelikud! Universaalteenuse lepingust taganemine ei tähenda seda, et hakkate automaatselt tarbima oma universaalteenuse eelset paketti. Automaatselt hakkate tarbima üldteenust, mis on üldiselt ebasoodne,» lisas Raudsaar.

Ma nüüd ei teagi, keda selle pettuse eest peaksin tänama! Mart Raudsaar

See pole aga veel kogu tõde. Tõde on see, et universaalteenuse eelset paketti enam tagasi ei saagi. Selle asemel võib ta sõlmida uue börsipaketi uue hinnaga, kuid kui tema varasema paketi hind oli börsihind + 0,29 senti kW/h, siis uue pakkumise hind on börsihind + 0,55 senti kW/h.

«Ma nüüd ei teagi, keda selle pettuse eest peaksin tänama! Minu teada on Eesti Energia Eesti riigile ja seega maksumaksjatele kuuluv ettevõtte, seega siis pean tänama vist Eesti riiki ja iseennast ka,» märkis Raudsaar.

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv kinnitas, et Eesti Energia ei toimeta antud teemal omasoodu, vaid selleks kohustab teda elektruturuseadus ja seal toodud universaalteenuse tingimused, mis näevad ette kliendi automaatse üleviimise universaalteenusele, kui see on talle soodsam.

«Klient saab vahetada pakett, teatades sellest vähemalt seitse päeva enne kuu lõppu ehk siis 23. oktoobrini,» ütles Kaiv. «Vana lepingut jätkata ei saa.»