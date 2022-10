Poliitilise kähmluse uus tase ⟩ Mölder tahab soomlastelt LNG-laeva kohta aru pärida

Erikomisjoni soovis peaministrilt selgitusi, kuidas jõuti otsuseni, et LNG-laev läheb vastupidiselt algselt kokkulepitule Soome, kuna aga peaministril oli samal ajal kohtumine teises komisjonis, siis lükkus selgituste saamine nädala võrra edasi.

Komisjoni juht, keskerakondlane Tõnis Mölder tegi ettepaneku saata asjaolude täpsustamiseks kiri otse Soome parlamendile. «Pöördume Soome poole, et saada teada tausta, miks nad esimesest kokkuleppest taganesid ja kuidas praegune kokkulepe sündis. Milliste pakkumistega tuli Soome riik meile ja mis summadega nad selle laeva võtsid või mis summadega ise selle kai valmis ehitasid,» selgitas Mölder.

Reformierakondlane Annely Akkermann avaldas kahtlust, kas see on ikka korrektne. «Minu arvates on see veider ja isegi piinlik, nagu oma riigi umbusaldamine,» ütles Akkermann. «Minus ei tekita see ühtegi head tunnet.»

Isamaalase Andres Metsoja sõnul ei tohi kirja sisu olla arupärimine. «Kui me aru ei päri, siis mida me teeme?» küsis Metspalu. «Kui meie hakkame komisjoni tasemel midagi küsima, siis nende poolt on järgmine samm küsida oma suursaadikult, et mis teil seal toimub.»

Akkermann uuris riigikontrolör Janar Holmilt, kas sellist praktikat on varem olnud, kuid Holm ei osanud parlamentaarse suhtluse tavasid kommenteerida.