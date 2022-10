Aktsiiside tasumise kasv tõmbas suvel pidurit

Alkoholiaktsiisi tasumine suurenes augustis 14,4 protsenti võrreldes aasta varasemaga. Kui varasemal kahel kuul oli lahja alkoholi deklareerimine varasema aastaga võrreldes languses, siis augustis suurenes nii kääritatud jookide kui õlle deklareerimine. Suvekuudele on tavapäraselt omane eelkõige lahja alkoholi populaarsus ning deklareerimine on aasta kõrgeimas punktis. Sel aastal on aga suvekuudel deklareeritud keskmisest rohkem kanget alkoholi ja veini, kaheksa kuuga on deklareerimine suurenenud vastavalt 14,8 ja 15,6 protsenti.

Kütuseaktsiisi tasumine augustis jäi praktiliselt eelmise aasta tasemele, suurenedes aastaga marginaalselt 0,3 protsenti. Tasumine kütuseaktsiisilt on viimastel kuudel vähenenud oluliselt, iga kuuga väheneb kumulatiivne kasv ning tasumine eelmise aastaga võrreldes oli augusti lõpuks vähenenud juba 1,1 protsenti. Languse peamine põhjus seisneb eelkõige maagaasi tarbimise vähenemises, mida on suudetud sellel aastal üle 19 protsendi kahandada.

Piiriülene tankimine on ministeeriumi teatel toimunud transpordi- ja logistikasektoris pikaajaliselt. Nii nagu sihtkohad on üle Euroopa, nii on ka käibemaksu tagasi küsitud paljudes erinevates Euroopa riikides toimunud tankimistelt. Deklaratsioonidelt saadud info põhjal saab aga hinnanguliselt öelda, kui suured on Eesti ettevõtete tankimismahud erinevates riikides ning kuidas on need ajas muutunud.