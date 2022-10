Lugeja küsib: kas tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest ja tööleping üles öelda?

3) Töötaja ei ole toonud tööandjale õppeasutuse teatist. Teatis võimaldab tööandjal veenduda, et töötaja konkreetses õppeasutuses õpib ja tema õpingud ei ole peatunud.

4) Töötaja õpingud on peatunud akadeemilise puhkuse tõttu. Õppeasutuse teatises tehakse märge akadeemilisel puhkusel viibimise kohta. Akadeemilise puhkuse ajal ei ole tööandja kohustatud õppepuhkust andma. Erandiks on olukorrad, kus õpilane saab akadeemilisel puhkusel viibides läbida osasid õppeaineid. Sellisel juhul tööandja õppepuhkuse andmisest keelduda ei saa.

5) Töötaja on õppepuhkusepäevad konkreetse kalendriaasta kohta ära kasutanud. Sama lähenemine kehtib näiteks olukorras, kus töötaja on ühes kalendriaastas õppepuhkuse ära kasutanud ja vahetab sama kalendriaasta jooksul tööandjat, sellisel juhul õigust täiendavale õppepuhkusele töötajal ei teki.

6) Tööandjal tekib olukord, mis õigustab õppepuhkuse katkestamist või edasilükkamist. Tööandjal on õigus puhkus katkestada või edasi lükata ettenägematu olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. See on erandlik olukord, mida muul viisi lahendada ei ole võimalik. Sellisel põhjusel kasutamata jäänud õppepuhkust või selle osa on töötajal õigus kasutada tasemekoolituses osalemiseks talle sobival ajal (järgides õppepuhkuse taotlemise reegleid).

Kui töötaja on omalt poolt kõiki ülalnimetatud reegleid järginud ja ettenägematut töökorralduslikku hädavajadust ei esine, on tööandja kohustatud õppepuhkust andma.

Mis puudutab töölepingu ülesütlemist, siis see peab olema põhjendatud. Katseaja eesmärgiks on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Töölepingu ülesütlemine üksnes õppepuhkuse ehk seadusest tuleneva õiguse kasutamise tõttu on vastuolus katseaja eesmärgiga. See ei näita töötaja toimetulekut tööga ega saa viia töölepingu ülesütlemiseni eeldusel, et töötaja on järginud õppepuhkuse taotlemisele sätestatud reegleid (näiteks esitanud nõuetekohase avalduse ja järginud etteteatamistähtaega).