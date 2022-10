Euroopas on taas lennustreik

Eurowingsi piloodid alustasid täna kolmepäevast streiki. See mõjutab tervet rida Euroopa reisijaid.

Pilootide sõnul saavad nad võrreldes Lufthansa pilootidega vähem palka, aga seekord ei streigita palga pärast: piloodid on oma sõnul ületöötanud ja olid sunnitud tegema sel suvel lugematuid ületunde, nüüd tahavad nad tööaja vähendamist, vahendab Handelsblatt.

Eurowingsi finantsjuht Kai Duve ütles, et piloodid lõikavad teravalt Eurowingsi finantsprognoosidesse sisse ning viitas, et tulevikus on lennufirmas vähem töökohti.