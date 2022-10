VAATA OTSE ⟩ Erikomisjoni LNG-terminali ja Eesti gaasivaru arutelu lükkub nädala võrra edasi. Täna arutatakse riigieelarvet

Erikomisjoni esimehe, keskerakondlase Tõnis Möldri sõnul ootas komisjon täna peaministrilt selgitusi, kuidas jõuti otsuseni, et LNG-laev läheb vastupidiselt algselt kokkulepitule Soome.

«Seni kogutud andmed näitavad, et juba juunis oli selge, et LNG-laeva Eestisse ei tule. Ometi ei informeeritud sellest avalikkust ega ka ettevõtjat, kes haalamiskai ehitusega tegeles. Sellega on tekitatud oluline kahju nii Eesti majandusele kui ka riigieelarvele,» ütles ta.