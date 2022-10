Eleringi juht: Estlink ja gaasitoru on rünnaku vastu kaitsetud

Venemaaga käib energiasõda. Kui hästi suudab Eesti kaitsta kaht elektrikaablit ja gaasitoru, mis on Soome lahe põhjas?

Elektri- ega gaasitaristut ei ole võimalik sihitud rünnaku puhul kaitsta. Meil ei ole võimalik panna püsivat valvet ühendustele teiste riikidega ja ka Eestis ei saa panna püssimeest iga elektrimasti juurde seisma. Kui on sihitud rünnak energiataristu vastu, siis peab ühiskond olema valmis hakkama saama gaasi ja elektrita.

Peaminister Kaja Kallas hoiatas hiljuti, et Venemaa võib Balti riigid oma elektrivõrgust lahti ühendada. Kas see on oletus või on teil tõendid sellise kavatsuse kohta?