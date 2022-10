Prantsuse tanklad kasutavad hädaolukorda rahva nöörimiseks

Energiaminister Agnès Pannier-Runacher kutsus bensiinijaamade ettevõtjaid üles mitte kasutama kriisiolukorda ära. Pea kolm eurot liitri kohta on «absoluutselt põhjendamatu», ütles ta reedel ringhäälinguorganisatsioonile LCI. Ta rõhutas, et on vastuvõetamatu lõigata kriisist kasu, et suurendada kasumimarginaali. Ta ei kommenteerinud küsimust, kes kompenseerib ettevõtetele streigi tõttu tekkinud müügitulu vähenemise.