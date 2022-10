Prantsuse tanklad kasutavad hädaolukorda ära rahva nöörimiseks

Diisel pea kolm eurot liitri kohta - kütus Prantsusmaal on hetkel erakordselt kallis.

Kütus on Prantsuse tanklates napilt kättesaadav, sest rafineerimistehaste töötajad streigivad. Prantsuse energiaminister on nördinud, et hädaolukorda kasutatakse tanklate poolt ära, kuna mitmed tanklad küsivad juba kolm eurot liitri kütuse eest, vahendab AFP.