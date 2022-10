Musk: SpaceX ei saa Starlinki Ukrainas lõputult rahastada

Ta oli varem ajakirjanikele öelnud, et on olemas võimalikud alternatiivid Starlinkile, kuid keeldus täpsustamast.

«Kindlasti on olemas ka teised SATCOMi võimalused. Ma ei kavatse praegu täpselt avaldada, millised need on või kellega me räägime,» ütles Singh, viidates satelliitsidele.

«Aitas meil ellu jääda»

Reede öösel Twitteris antud vastustes täpsustas Musk operatsiooni logistikat.

«Lisaks terminalidele peame me looma, käivitama, hooldama ja täiendama satelliite ja maapealseid jaamu ning maksma telekommunikatsiooniettevõtjatele juurdepääsu eest internetile,» ütles ta.

«Me peame ka kaitsma küberrünnakute & häirete eest, mis muutuvad üha raskemaks. Kulu läheneb ~20 miljonile dollarile kuus.»

Musk on hiljuti sattunud tülli Ukraina ametnikega, sealhulgas president Volodõmõr Zelenskõiga, pärast seda, kui ta tegi ettepaneku sõlmida rahukokkulepe, mis hõlmaks vastuoluliste rahvahääletuste uuesti läbiviimist Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel -- idee, mida Moskva tervitas.

Kiievi suursaadik Saksamaal, Andrõi Melnõk, võttis Twitteris sõna, saates Muski piltlikult kuradile.

Reedeses säutsus, mis sisaldas õlgu kehitavat emotikoni, ütles Musk: «Me lihtsalt järgime tema soovitust.»

Musk näis hiljem kinnitavat, et Starlink jääb rindeliinidel tööle, säutsudes: «Starlink on ainus sidesüsteem, mis sõjarindel veel töötab.»

USA Rahvusvahelise Arenguagentuuri reede õhtul tehtud avalduses öeldi samuti, et neile teadaolevalt ei ole SpaceX lõpetanud teenuse osutamist Ukraina tsiviilvalitsuse asutustele ja kriitilise infrastruktuuri operaatoritele.

Financial Times teatas eelnevalt, et Starlinki katkestused olid tabanud Ukraina vägesid rindel, takistades nende võimet vallutada tagasi Venemaa kontrolli all olevaid alasid riigi idaosas, kuid ütles, et olukord paranes hiljem.

Ukraina presidendi vanemabi Mõhhailo Podoljak tunnistas reedel oma säutsus Starlinki tähtsust.