Rootsi uus parempoolne valitsus lubab ehitada uusi tuumareaktoreid

«Rootsi ehitatakse uusi reaktoreid,» ütles kristlike demokraatide juht Ebba Busch reedel toimunud pressikonverentsil. Parempoolne blokk, kuhu kuuluvad ka kristlikud demokraadid, peaks järgmisel nädalal toimuval parlamendihääletusel saama ametlikult Rootsi uueks valitsuseks.

Rootslased on tuumaenergia üle aastakümneid vaielnud, kuid viimasel ajal on see energiaallikas kogunud rahva toetust keset jätkuvat ülemaailmset energiakriisi. Nõudlus elektrienergia järele peaks järgmistel aastakümnetel Rootsis hüppeliselt kasvama, sest kõik, alates rasketööstusest kuni transpordini, hakkab fossiilkütuste asemel kasutama elektrienergiat.

Rootsis on praegu kuus tuumareaktorit, mida käitab peamiselt Vattenfall. Aatomienergia, hüdroenergia ja tuuleturbiinid katavad peaaegu kogu Rootsi elektrivajaduse. Ka teised riigid on pöördumas tuumaenergia poole, et suurendada kodumaiseid energiavarusid, kuna kartused põhiinfrastruktuuri turvalisuse pärast tõstavad esile riikide ja Euroopa Liidu vajadust muutuda iseseisvamaks.

Uued reaktorid võidakse ehitada läänerannikul asuvasse Ringhalsi rajatisse, ütles Danske Bank A/Si ülemaailmne krediidianalüüsi juht Jakob Magnussen Bloombergile. Kuid selle edu ei ole kaugeltki kindel, arvestades hiljutisi näiteid Soome, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi uute tuumajaamade puhul, mis ületasid tohutult eelarvet ja ehitusgraafikuid.