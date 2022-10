Nafta ja gaasi hind lõpetas nädala tugeva langusega

Hollandi TTF maagaasifutuurid langesid reedel koguni 7,7% 142 eurole megavatt-tunni eest, lõpetades volatiilse nädala 9,1% suuruse kukkumisega.

Euroopa gaasihoidlad on 91% ulatuses täis, samas kui tipptarbija Saksamaa on juba saavutanud 95% taseme, mille ta soovis saavutada hiljemalt 1. novembriks. See suurendab mandri tõenäosust gaasi puudujäägi või normeerimise vältimiseks, kirjutab Bloomberg.

Mõned ilmaprognoosid osutavad ka sellele, et kütteperioodi tipptasemel, detsembrist veebruarini, on temperatuur tavapärasest kõrgem, mis hoiab nõudluse kontrolli all. Tarbimise vähendamine on siiski endiselt väga oluline ja riigid peavad tagama, et talve lõpuks on jäänud piisavalt varusid, et neid 2023. aastal ilma Vene gaasita uuesti täita.

Neljapäeval oma hooajalist väljavaadet värskendanud Copernicuse teadlaste sõnul on 50–60-protsendine tõenäosus, et Ühendkuningriigis, suurel osal Vahemere rannikul ja osal Kesk-Euroopa aladel on keskmisest tunduvalt kõrgem temperatuur. Ülejäänud mandril on 40–50-protsendine tõenäosus ületada oluliselt ajaloolisi keskmisi.

Sellegipoolest on maagaasihinnad hetkel endiselt umbes neli korda kõrgemad kui tavapärasel sügisel, kusjuures turud reageerivad tundlikult igale uudisele, mis võib ohustada niigi nappe tarneid.