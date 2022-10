USA on pettunud Euroopa Komisjonis seoses Ukraina võlaga

«Ütlen ausalt, et olen jätkuvalt pettunud, et Euroopa Komisjon ei ole liitunud võlausaldajate rühmaga, et pakkuda Ukrainale võlgade teenindamisel leevendust,» ütles Yellen Washingtonis kohtumisel Euroopa Liidu rahandusministrite ja Euroopa Komisjoni volinikega.

«Komisjon on mitmepoolne organ ja sellise otsuse tegemiseks peaks meil olema kõigi liikmesriikide konsensus,» ütles ta. «See on põhjus, miks meil on erinev tee ja miks me probleemi erinevalt menetleme.»