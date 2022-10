Euroopa impordib jätkuvalt vaikselt Venemaa tuumaenergiat

Greenpeace’i ELi jätkusuutliku rahastamise juht Ariadna Rodrigo kinnitas CNBC-le, et Venemaa tuumakaubanduse jätkumine on täielik hullumeelsus. «Kui Euroopa Liidu riikide valitsustel on sõja lõpetamise sooviga tõsi taga, siis tuleb neil Euroopa tuumasektorit Kremliga ühendav nabanöör läbi lõigata ning keskenduda energiasäästule ning taastuvenergiale,» lausus Rodrigo.