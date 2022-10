Startup-viisa abil on Eesti iduettevõtted palganud üle 3800 töötaja

Startup Estonia startup-viisa programmi ja välissuhete juht Annika Järs tõi välja, et viisat on alates programmi algusest kasutanud 1157 Eesti iduettevõtet. «Programmi algusest peale on startup-staatuse saamiseks esitanud soovi 3823 ettevõtet, neist 1047 on olnud edukad. Lisaks veel 110 iduettevõtet sai startup-staatuse 2017. aastal automaatselt. Seega selle aasta teise kvartali seisuga on töötajate värbamiseks startup-viisat kasutanud 1157 ettevõtet,» selgitas ta.