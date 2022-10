Alexela: haalamiskai müük riigile tooks meile enam kui 10 miljonit eurot kahju

«Kui me nüüd saame riigiga kokkuleppele selles osas, mis Eesti Varude Keskusele valitsuse poolt eraldati, siis see tähendab, et oleme maailmarekordi teinud, infrastruktuuri valmis teinud, saame selle umbes sellise 10–12-miljonilise kahjumiga riigile ära anda ja sellega on meie jaoks see etapp lõppenud,» rääkis Hääl.