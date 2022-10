Ebaverre kerkiv biometaanijaam hakkab tootma pealinna bussidele kütust

«Peame väga oluliseks kasvatada Eestis toodetud keskkonnasõbraliku gaasi mahtu. Lisaks süsiniku jalajälje vähendamisele on meil tungiv vajadus vähendada oma sõltuvust fossiilsetest energiaallikatest ning oleme käesoleva kriisi valguses kiirendanud oma uute arenduste rajamisi. Tegemist on meie teise biometaanijaamaga,» rääkis Bioforce Production juhatuse esimees Henry Uljas.

Biometaan on metaanirikas gaasiline kütus, mida toodetakse erinevatest biolagunevatest jääkidest ja see on kasutatav kõikjal, kus tarvitatakse maagaasi. Uus jaam on võimeline aastas käitlema kuni 130,000 tonni erinevaid biolagunevaid materjale ning seeläbi tootma umbes 35 GWh biometaani.