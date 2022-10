Uus seadus tahab korterivaidlused kohtust ametnike kätte viia

Seadusemuudatustest otseselt puudutab korteriomanikke aga säte, et korteriomandi muutmine, nt jagamine või kokkuehitamine saab olema võimalik ainult juhul, kui seda notaris seadustamas käiakse. Seni ei ole see olnud vajalik, kui asjal on üks omanik. «Korteriomandite moodustamine on võimalik kas kaasomanike kokkuleppel või kinnisasja omaniku poolt, kuid ainult esimesel juhul peab praegu olema see tehing notariaalselt tõestatud. Selleks et ka kinnisasja omaniku poolt korteriomandite moodustamisel oleks täidetud seadusest tulenevad tingimused, on eelnõuga kavas ühtlustada nende tehingute vorminõue ehk ka kinnisasja omanik peab edaspidi korteriomandi moodustamiseks minema notari juurde,» öeldakse seletuskirjas.